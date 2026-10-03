Redbullin Max Verstappen pääsee lähtemään paalupaikalta formula ykkösten Malesian kisaan. MM-sarjan ykkösnimi Mercedeksen Kimi Antonelli lähtee kisaan nelosruudusta.

Verstappen oli aika-ajojen nopein, Ferrarin Lewis Hamilton lähtee kakkosruudusta ja Redbullin Isack Hadjar kolmannesta ruudusta. Antonellin saumat murenivat toisessa osiossa, kun häneltä pyyhittiin nopea aika pois. Hän pääsi tekemään vain yhden vedon tuoreilla renkailla kolmannessa osiossa ja jäi kärjestä puoli sekuntia.

Cadillacit jäivät jälleen pitämään perää. Valtteri Bottas oli aika-ajoissa toiseksi viimeinen ja tallikaveri Sergio Perez viimeinen.

Käynnissä oleva Bahrainin gp-kisa on kauden kuudestoista kilpailu, ja se ajetaan Malesian Sepangissa.



