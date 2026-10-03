Viraalihitistä alkanut urapolku on johtanut Sara Forsbergin K-pop-markkinoille Etelä-Koreaan.

Sara Forsberg nousi julkisuuteen vuonna 2014 Youtubeen lataamallaan kielivideolla. Forsbergilla oli tässä vaiheessa muutama sata seuraajaa, mutta uusi video levisi nopeasti miljoonien ihmisten katsottavaksi eri puolille maailmaa.

Viraalimenestys avasi nuorelle pietarsaarelaisnaiselle tien Yhdysvaltoihin, jossa hän tavoitteli uraa artistina ja työskenteli suurten levy-yhtiöiden kanssa.

Oma läpimurto artistina ei lopulta toteutunut USA:ssa odotetulla tavalla, mutta Yhdysvalloissa vietetty aika johdatti Forsbergin uudenlaisen uran pariin.

Hänestä tuli kansainvälisesti menestynyt lauluntekijä, joka on kirjoittanut kappaleita erityisesti Etelä-Korean K-pop-markkinoille.

Esimeriksi yhdellä hänen Hearts2Hearts-yhtyeelle kirjoittamallaan kappaleella on yli 300 miljoonaa kuuntelukertaa eri alustoilla.

Nykyisin Forsberg tunnetaan myös HitMixin radiojuontajana.

Vahinko vei Koreaan

Forsberg kertoo päätyneensä K-pop-uralle "vähän vahingossa".

– Minulla oli levytyssopimus Capitol Recordsin kanssa Yhdysvalloissa. Siellä kovasti yritettiin etsiä minulle ensimmäistä sinkkua julkaistavaksi omalla artistiprojektillani. Tein kuusi päivää viikossa sessioita eri porukassa. Yhdestä tällaisesta sessiosta tehtiin kappale, joka soitettiin vastaavalle tuottajalleni, Forsberg selvittää Huomenta Suomen haastattelussa.

Kappale ei päätynyt tuotantoon, mutta yksi videon nähnyt tuottaja ehdotti, että hän voisi lähettää sen kontaktilleen Etelä‑Koreaan.

– Sitten se biisi meni sinne, ja hyvin nopeasti sen jälkeen korealainen levy-yhtiö SM Entertainment halusi ottaa kappaleen heidän isoimmalle tyttöbändilleen sinkuksi.

– En ollut ajatellutkaan, että minusta tulisi biisin kirjoittaja, joten annoin sen vain mennä. Lopulta kappaleesta tuli iso hitti Etelä‑Koreassa ja K‑pop‑fanien keskuudessa ympäri maailmaa. Ja sille tielle olen jäänyt.

Radiojuontaja ja lauluntekijä Sara Forsberg kuvattiin Huomenta Suomen kulisseissa.Leo Kirjonen

Omaperäisyys ratkaisee

Forsberg kertoo käyvänsä Koreassa nykyään pari, kolme kertaa vuodessa.

– Siellä on hauskaa käydä, tykkään Soulista, tykkään eteläkorealaisista, tykkään heidän kulttuuristaan kovasti ja tykkään työn tekemisestä siellä. Biisileirillä tapaan uusia kirjoittajia ja tuottajia ja pystyn verkostoitumaan.

Vaikka K-pop-markkinoilla tuntuu olevan vallalla tietynlainen kaava, Forsberg uskoo, että hittiin tarvitaan aina jotain erilaista.

– Uskon siihen, että jos onnistuu erottumaan joukosta yllättävällä tavalla, se usein kantaa hedelmää.

Vanha kunnianosoitus liikuttaa

Kaikesta menestyksestä huolimatta yksi pieni tunnustus uran alusta liikuttaa yhä Forsbergin mieltä. Hän sai kolmantena ihmisenä maailmassa Pietarsaaren avaimet 12 vuotta sitten.

Huomenta Suomessa Forsbergille näytetty tv-juttu luovutustilaisuudesta "tiputti penkiltä".

– Olipa melkoista nähdä tuo klippi. Vähän herkistyin, Forsberg tunnustaa.

Siitä, mihin avain käy, ei Forsbergilla ole vieläkään tarkkaa tietoa.

– Tätä muistan kyllä kysyneeni silloin, kun sen sain. Minulle kerrottiin, että avaimella saa johdattaa jotkut lampaat jonkin sillan yli jonnekin pellolle Pietarsaaressa. Sitten kun kysyin, voinko minä tehdä niin, he alkoivatkin yhtäkkiä takeltelemaan. Ei ollut kukaan ikinä sitä aikaisemmin pyytänyt.