Syksyn pimetessä heijastimen käyttö on tärkeää. Millainen heijastin on hyvä?
Heijastinliivi, roikkuva heijastin, heijastinkassi... Toimittaja Jonna Hellgren tutustui Huomenta Suomessa erilaisiin heijastimiin Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemen kanssa.
– Määrä on tosi tärkeä. Se, että olisi pari kappaletta erilaisia heijastimia eri puolilla kehoa, niin sillä pääsee jo tosi pitkälle. Laadukas, standardit täyttävä heijastin, se on totta kai oleellista, Niemi sanoo.
Mitä enemmän pinta-alaa heijastimessa on, sitä paremmin se näkyy pidemmälle.
Niemi muistuttaa, että markkinoilta löytyy heijastimelta näyttäviä asioita, jotka eivät kuitenkaan ole heijastimia.
Erilaisia heijastimia on monenlaisia, mutta kuinka hyvin ne näkyvät pimeässä? Mistä tietää, onko heijastin laadukas? Mikä merkintä pitää tarkistaa? Heijastimien lisäksi yllä olevalla videolla keskustellaan hirvikolareista. Mitä jokaisen autoilijan pitää ymmärtää hirvistä varoittavista liikennemerkeistä?