SJK:n maalivahti Roope Paunio siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan Ilveksen riveihin kuluvan kauden jälkeen.

Paunio, 23, on torjunut SJK:n maalilla vuodesta 2024 lähtien. Hänen sopimuksensa Seinäjoella umpeutuu kuitenkin kuluvan kauden jälkeen.

Tällä kaudella Paunio on pitänyt 23 liigaotteluun neljä nollapeliä ja kantanut loppukaudesta kapteeninnauhaa. FC Hongan kasvatti on pelannut urallaan kaikkiaan 80 liigaottelua.

Roope Paunio herätti tiettävästi kiinnostusta myös HJK:ssa ja FC Interissä.Pasi Suokko / Apollo Photo / All Over Press

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Sarjapaikkansa varmistanut SJK pelaa maajoukkuetauon jälkeen vielä FC Lahtea ja Ilvestä vastaan.

Ilveksen ykkösvahtina tämän kauden torjuneen Faris Krkalicin sopimus Tampereella ulottuu vuoden 2028 loppuun. IF Gnistanissa lainalla pelaavan Otso Virtasen sopimus Ilveksen kanssa päättyy puolestaan tähän vuoteen.