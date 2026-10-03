Espanjan La Ligassa pelaava Ville Koski ei ole Suomen kokoonpanossa Kansojen liigan ottelussa Albaniaa vastaan.

Koski pelasi San Marinoa vastaan 45 minuuttia ja Valko-Venäjää vastaan täydet minuutit. Nyt suomalaispuolustajaa ei ole kuitenkaan mukana kello 16.00 Olympiastadionilla pelattavan Albania-ottelun kokoonpanossa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on kahden pelatun ottelun jälkeen lohkossa toisena. Se voitti vieraissa San Marinon 7–0 ja pelasi kotona 0–0-tasapelin Valko-Venäjän kanssa. Albania voitti vieraissa San Marinon ja Valko-Venäjän kotona.

Koski on pelannut tällä kaudella seitsemän La Ligan ottelua. Alaves on aloittanut kautensa hyvin, sillä se on sarjassa kuudentena.