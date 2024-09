"Jää helposti ajoneuvojen kuljettajilta huomaamatta" – mitä jalankulkijan ja autoilijan pitää muistaa, kun illat hämärtyvät?

Kysymys: Milloin on oikea aika ottaa heijastimet käyttöön? Entä miten ajoneuvon kuljettaja voi parantaa mahdollisuuksiaan havaita jalankulkijat hämärän keskeltä?

Näin kuljettajana helpotat havainnointiasi

Autoilijoiden onkin tärkeää puhdistaa autojensa tuulilasit säännöllisesti molemmin puolin. Jos sitä ei ole tullut vähään aikaan tehtyä, on juuri nyt oikea hetki. Lisäksi pitää tarkastaa valojen toiminta ja puhtaus sekä huolehtia siitä, että ennen hämärtymistä tulee kytkettyä ajovalot ja takavalot päälle huomiovalojen sijaan.

Myös oma ajonopeus on pimeän laskeutuessa suhteutettava muuttuneisiin keliolosuhteisiin. Tärkeää on pitää mielessä, että auto on pystyttävä pysäyttämään näkyvissä olevalla (ajovalojen valaisemalla) tien osalla.