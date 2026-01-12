Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta tuttu tanssinopettaja Katri Riihilahti täyttää 40 vuotta. Aki Riihilahti ylistää vaimoaan somessa.

– Olen 40 vuotta tänään. Minulla on hyvä olla. Olen onnellinen, Riihilahti kirjoittaa.

Hänen aviomiehensä Aki Riihilahti onnittelee häntä Instagramissa yhteiskuvalla ja ylistää vuolaasti vaimoaan.

– Rakas Katri ihan parhautta, kuinka päivä päivältä kukoistat enemmän. Ja jokainen päivä olet juhlan arvoinen. Mutta gregoriaanisen ajanlaskun ja kalenterin mukaan erityisesti tänään.

Katri ja Aki Riihilahti tapasivat TTK:ssa vuonna 2021, kun Katri Riihilahti toimi Aki Riihilahden tanssinopettajana. He menivät naimisiin vuonna 2023 ja saivat esikoislapsensa Kevinin syksyllä 2024.