Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta tuttu tanssinopettaja Katri Riihilahti täyttää 40 vuotta. Aki Riihilahti ylistää vaimoaan somessa.
TTK:sta tuttu tanssinopettaja Katri Riihilahti täyttää tänään 40 vuotta. Hän julkaisi itsestään liudan upeita kuvia.
– Olen 40 vuotta tänään. Minulla on hyvä olla. Olen onnellinen, Riihilahti kirjoittaa.
Hänen aviomiehensä Aki Riihilahti onnittelee häntä Instagramissa yhteiskuvalla ja ylistää vuolaasti vaimoaan.
– Rakas Katri ihan parhautta, kuinka päivä päivältä kukoistat enemmän. Ja jokainen päivä olet juhlan arvoinen. Mutta gregoriaanisen ajanlaskun ja kalenterin mukaan erityisesti tänään.
Katri ja Aki Riihilahti tapasivat TTK:ssa vuonna 2021, kun Katri Riihilahti toimi Aki Riihilahden tanssinopettajana. He menivät naimisiin vuonna 2023 ja saivat esikoislapsensa Kevinin syksyllä 2024.