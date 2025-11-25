Holopainen ja Riihilahti vierailivat tiistaina 25. marraskuuta Huomenta Suomessa. He kertoivat muun muassa finaalin jälkeisestä villistä karonkasta. Erityisesti Holopainen juhlisti voittoaan pitkälle aamuyöhön.
Johannes Holopaisen finaalipäivää varjosti loukkaantuminen, joka oli vähällä estää koko esiintymisen. Näyttelijä loukkasi jalkansa kameraharjoituksissa juuri ennen livevetoa.
– Siinä oli valon ja pimeyden kamppailu. Kierin tossa lattialla takareisi kipeänä. Tahto on nyt luja, kyllä me tästä nyt noustaan ja mennään, vaikka ei heti pystynyt kävelemään. Se rupesi sitten paranemaan ja lääkäri sano, ettei se ole paha, kyllä pystyt vetämään, hän kertoi sunnuntaina MTV Uutisille.
Huomenta Suomessa Holopainen sanoi jalkansa olevan jo paremmassa kunnossa.
– Takareiden revähdys on kyseessä. Siinä on edelleen teipit ja tukisiteet. Nyt se saa toipua ja pikku hiljaa voi sitten antaa liikettä jalalle. Mutta onneksi nyt on hyvällä tavalla muutenkin väsynyt, niin siinä se reisi lepää muun kropan mukana, Holopianen sanoi.
Hän kertoo olevansa kiitollinen siitä, että sai kuitenkin tanssia finaalissa loukkaantumisesta huolimatta. Videolla hän kertoo, kuinka parin esitystä jouduttiin muuttamaan loukkaantumisen jälkeen. Katso koko haastattelu videolta!
