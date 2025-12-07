Katri ja Aki Riihilahti saapuivat linnan juhliin ylpeänä suomalaisuudestaan.

Presidentti Alexander Stubbin tanssiopettajana toiminut Katri Riihilahti kertoi MTV:lle Presidentinlinnan portailla hahmotelleensa kultaisen kimaltelevan mekkonsa itse, aivan kuten kilpailuaikoinaan äitinsä kanssa teki. Hän paljasti Tanssii tähtien kanssa -ohjelman ompelijoiden luoneen hahmotelmasta hienon lopputuloksen.

Näyttelijä Johannes Holopaisen kanssa marraskuun lopussa jo kolmannen TTK-voittonsa napannut tanssiammattilainen kertoo palautuneensa kaksi viikkoa sitten päättyneestä kaudesta.

– Paras palautuminen on perheen kanssa kotona. Paluu arkeen palauttaa, Katri Riihilahti sanoi Aki-miehensä säestämänä.