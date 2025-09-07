Aki Riihilahti 1-vuotiaan poikansa jalkapallotaidoista: "Oppi kuljettamaan palloa ennen kuin kävelemään"

4:25imgTTK:ssa tavanneet Aki ja Katri Riihilahti eivät tanssi yhdessä edes kotona. Katso videolta, miksi pari on päätynyt tähän ratkaisuun.
Julkaistu 56 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Aino Haili

aino.haili@mtv.fi

Toimittajan kuva
Rebeca Romero

rebeca.romero@mtv.fi

Kurkista Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen etkoille ja punaiselle matolle. Katri Riihilahden aviomies, ex-jalkapalloilija Aki Riihilahti saapui TTK-studiolle tsemppaamaan vaimoaan. 

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden suorat lähetykset käynnistyvät sunnuntaina 7. syyskuuta. MTV Uutiset on paikan päällä haastattelemassa julkisuudesta tuttuja kutsuvieraita paikan päällä punaisella matolla. 

Lue lisää: Katri ja Aki Riihilahti viettivät toista hääpäiväänsä: "Rakastan sinua kuuhun ja takaisin"

Katri ja Aki Riihilahti

Aki Riihilahti saapui tsemppaamaan vaimoaan, tanssinopettaja Katri Riihilahtea TTK-studiolle. Parilla on juuri vuoden täyttänyt Kevin-poika. Perhe on saanut kiireisen arjen rullaamaan ongelmitta turvaverkostojen avulla, kertoo Aki Riihilahti.

– Hyvin se on onnistunut! Se oli järjestelykysymys. Olemme saaneet paljon apuja isovanhemmilta, Aki Riihilahti toteaa. 

Hän kertoo, että hänen ja Katrin poika ei ole toistaiseksi osoittanut tanssia kohtaan yhtä suurta innostusta kuin jalkapalloa kohtaan. 

– Hän oppi kuljettamaan palloa ennen kuin kävelemään, Riihilahti naurahtaa.  

Katri ja Aki Riihilahti tapasivat TTK:ssa vuonna 2021, kun Katri Riihilahti toimi Aki Riihilahden tanssinopettajana

Nyt pari ei enää tanssi yhdessä edes kotona, paljastaa Aki Riihilahti. Katso videolta, miksi pari on päätynyt tähän ratkaisuun. 

Katso koko haastattelu videolta! 

Tanssii Tähtien Kanssa klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla!

Lisää aiheesta:

Katri Riihilahden aviomies Aki Riihilahti on omaksunut roolinsa kodin huoltojoukoissa: "Ruoka on valmiina ja jalkapohjat hierottuna"Tanssiopettaja Katri Mäkinen matkusti Aki Riihilahden mukana Espanjaan harjoittelemaan TTK-tanssia: "Helpommallakin pääsisi"Ex-jalkapalloilija Aki Riihilahti avoimena urastaan, perheestään ja avioerostaan: "Se oli minulle todella tärkeää henkisesti"Katsojat kommentoivat ex-jalkapalloilija Aki Riihilahden TTK-asennetta: "Olen saanut törkeän paljon palautetta"Aki Riihilahden sormi murtui – nousee TTK-parketille antamaan kaikkensa: "Ei tänne ole tultu valittamaan vaan tanssimaan"Ex-jalkapalloilija Aki Riihilahti näyttää miten häneltä taipuu ripaska – katso miehen hulvaton veto videolta!
Tanssii Tähtien KanssaMTV Uutiset LiveTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Tanssii Tähtien Kanssa