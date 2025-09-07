Aki Riihilahti 1-vuotiaan poikansa jalkapallotaidoista: "Oppi kuljettamaan palloa ennen kuin kävelemään"

Kurkista Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen etkoille ja punaiselle matolle. Katri Riihilahden aviomies, ex-jalkapalloilija Aki Riihilahti saapui TTK-studiolle tsemppaamaan vaimoaan.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden suorat lähetykset käynnistyvät sunnuntaina 7. syyskuuta. MTV Uutiset on paikan päällä haastattelemassa julkisuudesta tuttuja kutsuvieraita paikan päällä punaisella matolla.

Aki Riihilahti saapui tsemppaamaan vaimoaan, tanssinopettaja Katri Riihilahtea TTK-studiolle. Parilla on juuri vuoden täyttänyt Kevin-poika. Perhe on saanut kiireisen arjen rullaamaan ongelmitta turvaverkostojen avulla, kertoo Aki Riihilahti.

– Hyvin se on onnistunut! Se oli järjestelykysymys. Olemme saaneet paljon apuja isovanhemmilta, Aki Riihilahti toteaa.

Hän kertoo, että hänen ja Katrin poika ei ole toistaiseksi osoittanut tanssia kohtaan yhtä suurta innostusta kuin jalkapalloa kohtaan.

– Hän oppi kuljettamaan palloa ennen kuin kävelemään, Riihilahti naurahtaa.

Katri ja Aki Riihilahti tapasivat TTK:ssa vuonna 2021, kun Katri Riihilahti toimi Aki Riihilahden tanssinopettajana.

Nyt pari ei enää tanssi yhdessä edes kotona, paljastaa Aki Riihilahti. Katso videolta, miksi pari on päätynyt tähän ratkaisuun.

Katso koko haastattelu videolta!