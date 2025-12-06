Presidenttiparin tanssinopettaja Katri Riihilahti teki veikeän tanssiasennon kätellessään Linnan emäntää ja isäntää itsenäisyyspäivänä.
Tanssija ja tanssiopettaja Katri Riihilahti ja hänen miehensä, HJK oy:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti saivat kutsun Linnaan, koska Katri oli opettanut presidenttiparia tanssimaan.
Katri Riihilahti nosti Suzanne Innes-Stubbin käteltyään kädet asentoon, joka otetaan paritanssin alkaessa.
Myös presidentti Alexander Stubb näytti palauttelevan mieleen oikeaa tanssiryhtiä.