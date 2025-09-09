Olli Halonen asteli alttarille – julkaisi upeita hääkuvia

Muusikko Olli Halonen asteli Pia-puolisonsa kanssa alttarille elokuun lopulla. Hän julkaisi nyt kuvia hääpäivästä.
Laulaja Olli Halonen julkaisi Instagramissa kuvia hänen ja Pia-puolisonsa hääpäivästä. Pari meni naimisiin 30. elokuuta. Vihkiminen tapahtui Tuusulan kirkossa.
Hääparille satelee useita onnitteluja hääkuvien alle.
– Suuret onnittelut, toivottaa punaisen sydämen kera laulaja Juha Tapio.
– Onnittelut teille! tanssinopettaja Valtteri Palin kirjoittaa.
– Onnea, onnea! kirjoittaa Aki Tykki.
Pariskunta sai kaksoset viime maaliskuussa.
Halonen tunnetaan erityisesti hittikappaleistaan Pohjola sekä Suomen kesä.