Olli Halonen asteli alttarille – julkaisi upeita hääkuvia

Muusikko Olli Halonen asteli Pia-puolisonsa kanssa alttarille elokuun lopulla. Hän julkaisi nyt kuvia hääpäivästä.

Laulaja Olli Halonen julkaisi Instagramissa kuvia hänen ja Pia-puolisonsa hääpäivästä. Pari meni naimisiin 30. elokuuta. Vihkiminen tapahtui Tuusulan kirkossa.

Jos kuvat eivät näy, voit katsoa ne täältä.

Hääparille satelee useita onnitteluja hääkuvien alle.

– Suuret onnittelut, toivottaa punaisen sydämen kera laulaja Juha Tapio.

– Onnittelut teille! tanssinopettaja Valtteri Palin kirjoittaa.

– Onnea, onnea! kirjoittaa Aki Tykki.

Pariskunta sai kaksoset viime maaliskuussa.

Halonen tunnetaan erityisesti hittikappaleistaan Pohjola sekä Suomen kesä.