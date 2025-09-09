Olli Halonen asteli alttarille – julkaisi upeita hääkuvia

3:24imgOlli Halonen ja Pia Karlenius edustivat yhdessä Linnan juhlissa viime vuonna
Julkaistu 36 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Rebeca Romero

rebeca.romero@mtv.fi

Muusikko Olli Halonen asteli Pia-puolisonsa kanssa alttarille elokuun lopulla. Hän julkaisi nyt kuvia hääpäivästä. 

Laulaja Olli Halonen julkaisi Instagramissa kuvia hänen ja Pia-puolisonsa hääpäivästä. Pari meni naimisiin 30. elokuuta. Vihkiminen tapahtui Tuusulan kirkossa.  

Jos kuvat eivät näy, voit katsoa ne täältä. 

Hääparille satelee useita onnitteluja hääkuvien alle. 

– Suuret onnittelut, toivottaa punaisen sydämen kera laulaja Juha Tapio.

– Onnittelut teille! tanssinopettaja Valtteri Palin kirjoittaa. 

– Onnea, onnea! kirjoittaa Aki Tykki

Pariskunta sai kaksoset viime maaliskuussa.

Halonen tunnetaan erityisesti hittikappaleistaan Pohjola sekä Suomen kesä.

