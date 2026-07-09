NHL:ssä pelaava Anaheim Ducks on vastannut Philadelphia Flyersin ruotsalaishyökkääjä Leo Carlssonille tekemään offer sheet -tarjoukseen.

Anaheim kertoi asiasta torstaina. Carlssonin uusi sopimus on siis viisivuotinen ja takaa ruotsalaiselle huiman 18 miljoonan dollarin vuosipalkan.

Carlssonista, 21, tulee täten NHL:n kovapalkkaisin pelaaja. Häntä aiemmin titteliä piti Minnesota Wildin Kirill Kaprizov (17 milj. dollaria).

Carlsson teki viime kaudella 29 maalia ja 67 tehopistettä. Taitava ruotsalainen on pelannut NHL:ssä nuoresta iästään huolimatta jo 201 ottelua (61+80=141 pistettä).

– Olemme pitäneet Leoa franchise-pelaajana siitä lähtien, kun tapasimme hänet ennen vuoden 2023 NHL-varaustilaisuutta. Hän on huippupelaaja tässä liigassa ja aikomuksemme oli koko ajan vastata kaikkiin offer sheet -tarjouksiin, Anaheimin GM Pat Verbeek kommentoi.