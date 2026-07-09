Matias Petäistö kertoo kummitätinsä Helena Petäistön opettaneen hänelle, että koskaan ei saa antaa periksi.

MTV Uutisten pitkäaikainen toimittaja ja Ranskan kirjeenvaihtaja Helena Petäistö on tänään torstaina menehtynyt äkilliseen sairaskohtaukseen. Hän oli kuollessaan 75-vuotias.

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Petäistön kummipoika Matias Petäistö kuvailee tämän olleen ahkeruuden ja periksiantamattomuuden perikuva.

– Jos jotain muistan aina lapsesta lähtien niin Helena on opettanut, että koskaan ei pidä antaa periksi ja aina pitää tehdä töitä päästäkseen eteenpäin elämässä, ja sitä on myös itse koettanut parhaansa mukaan toteuttaa, Petäistö kertoi tänään MTV Uutisille.

– Se on sellainen selkeä, mikä oppi Helenalta on jäänyt meikäläiselle.

Matias Petäistö puolestaan on tullut suomalaisille tutuksi Nelosen Erikoisjoukot-ohjelmasta kivikasvoisena kouluttajana.

Helena Petäistö lähetti kummipojalleen terveiset suorassa Viiden jälkeen -lähetyksessä 12. kesäkuuta 2024.

– Jos nyt näette hänet kivikasvoisena, niin pikkupoikana hän oli oikein Hangon keksi. Aina oli todella leveä hymy tai jokin virnuilu. Urheilullinen ja reipas poika: hän hiihti ja juoksi tosissaan, Helena kertoi ohjelmassa näytetyllä videotervehdyksellä.

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