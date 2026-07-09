Tunnistamattoman vainajan ruumis on löytynyt Kruunuvuorenrannassa Helsingissä.
Keskusrikospoliisi (KRP) jatkoi tänään kadonneen opiskelijan etsintöjä Helsingin Kruununvuorenrannassa. Lahdessa opiskellut opiskelija nähtiin viimeisen kerran juurikin Kruunuvuorenrannassa 5. toukokuuta ja on siitä asti ollut kateissa.
Alkuillasta poliisi tiedotti, että Rajavartiolaitoksen sukeltaja löysi merestä tunnistamattoman vainajan. Mukana etsinnöissä oli myös Helsingin poliisilaitos sekä Suomenlahden merivartiosto.
Keskusrikospoliisi jatkaa asiaa kuolemansyyn selvittämisenä.
Tutkinnassa pyritään selvittämään vainajan henkilöllisyys sekä kuolemaa edeltäneiden tapahtumien kulkua.
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Mies katosi toukokuun alussa
KRP pyysi aiemmin apua kadonneen intialaisopiskelijan löytämiseksi.
Lahdessa opiskellut 18-vuotias intialaismies katosi toukokuun alussa. Hänestä oli tehty varma havainto Helsingin Kruunuvuorenrannassa tiistaina 5. toukokuuta.
Intialaislehti Indian Express kertoi aiemmin, että nuori mies oli tullut Suomeen vuonna 2025 opiskelemaan insinööriksi.
Poliisin tietojen mukaan mies oli katoamispäivänään matkustanut Z-junalla Lahdesta Helsinkiin kello 17 aikaan ja hänet oli viimeksi nähty samana päivänä Kruunuvuorenrannassa sijaitsevassa K-kaupassa. Sen jälkeisistä liikkeistä poliisilla ei ollut havaintoa.
Indian Expressin mukaan Guijan puhelin oli ollut mykkänä hänen katoamisestaan alkaen. Hänen luotto- ja pankkikorttiaan ei myöskään ole käytetty sen jälkeen.
Sen sijan hänen tunnuksilla on kirjauduttu yliopiston järjestelmään kaksi kertaa katoamisen jälkeen. Indian Expressin mukaan ei ole tiedossa, kuka tunnuksilla kirjautui.