Henkilökohtainen avustaja jätti liikuntavammaisen loukkuun autoon riidan päätteeksi. Syyttäjä vaati avustajalle rangaistusta heitteillepanosta.

Nainen oli toiminut kolmen vuoden ajan pyörätuolia käyttävän naisen henkilökohtaisena avustajana. Hänen työnkuvaansa kuului arkisissa askareissa auttamista, kuten siivoamista ja koiranulkoilutusta.

Naisten suhde oli kaverillinen ja he viettivät myös vapaa-aikaa toistensa seurassa.

Tapahtumapäivänä avustettava oli käynyt kuntoutuksessa uimahallissa. Henkilökohtainen avustaja toimi autonkuljettajana.

Vesiterapian jälkeen kaksikko suuntasi asioille kaupungin keskustaan ja avustaja ajoi auton parkkihalliin. Siellä avustettava huomasi autonsa renkaan rikkoutuneen.

Riita renkaasta

Naiset alkoivat riidellä. Avustettavan mielestä rengas rikkoutui, kun henkilökohtainen avustava ajoi auton katukivetykseen.

Henkilökohtainen avustaja kertoi menneensä paniikkiin. Hän ei itse nähnyt auton renkaassa mitään vikaa.

Hän pakkasi avustettavan pyörätuolin takaisin auton perätilaan ja jätti avustettavan etumatkustajan paikalle istumaan. Sitten henkilökohtainen avustaja marssi tiehensä.

Avustettava kertoi, että kahden tunnin uimareissun jälkeen häntä janotti. Lisäksi oli helteinen sää.

Liikuntavammainen nainen ei kyennyt itse ottamaan pyörätuoliaan auton tavaratilasta. Autoa hän pystyi kuljettamaan, mutta istui väärällä paikalla.

Avustettava soitti avustajakeskukseen ja pyysi toista avustajaa paikalle. Avustajakeskus teki tapauksesta ilmoituksen viranomaisille.