Poliisi etsii Merikarviassa Satakunnassa kadonnutta vanhusta.
Lounais-Suomen poliisin mukaan 86-vuotias mies katosi vanhainkodista tänään perjantaina.
Poliisin tiedotteen mukaan mies on fyysisesti hyväkuntoinen, mutta ei välttämättä osaa palata takaisin. Hän saattaa liikkua omatoimisesti pitkiäkin matkoja.
Kadonneen tuntomerkit: Sininen ruutupaita, nahkaliivi, farkut, puukengät ja päässä mahdollisesti lippalakki.
Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan poliisin tilannekeskukseen 0295 447088.
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