Lähi-idän insituutin johtaja Juha Mäkelän mukaan Hamas on tehnyt kaksi merkittävää myönnytystä rauhansuunnitelman edistämiseksi. Pallo on Israelin kenttäpuoliskolla.

Äärijärjestö Hamasin edustajat kertovat päässeensä sopimukseen, jonka tavoitteena on lopettaa konflikti Israelin kanssa.

Hamasin mukaan sopimukseen sisältyy ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gazasta. Hamas odottaa välittäjämaiden ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin varmistavan, että Israel noudattaa sovittua.

Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä pitää tietoja erittäin myönteisinä.

– Erittäin positiivinen uutinen näin aamuun, että edetään alkuperäisessä rauhansuunnitelmassa, hän sanoo MTV Uutisille.

Aseiden luovutus olisi iso askel

Mäkelän mukaan aseiden luovutus olisi merkittävä askel, joka avaisi mahdollisuuden jälleenrakentamisen aloittamiselle ja Israelin vetäytymiselle Gazan alueelta.

Moni asia on silti vielä auki, kuten se, koskeeko luopuminen vain raskaita aseita vai kaikkea aseistusta.

Prosessi vie myös aikaa. Hamasilla arvioidaan olevan alueella kymmeniä tuhansia aseita, joten käytännössä niiden luovutus ei ole helppoa.

Mäkelän mukaan jää nähtäväksi, pitääkö Israel kiinni sitoumuksestaan vetäytyä alueelta.

– Hamas on tehnyt kaksi merkittävää myönnytystä rauhansuunnitelman edistämiseksi. Pallo on Israelin kenttäpuoliskolla.

Israel on Mäkelän mukaan sitoutunut asteittaiseen vetäytymiseen, mutta aikajänne on pitkä.

– Uskoisin, että aseista luopuminen kestää pitkään, ja vasta sen jälkeen Israel ehkä alkaa vetäytyä.