Naiset eri puolilla Britanniaa saavat nyt jälkiehkäisypillerin maksutta apteekeista, kertovat brittimediat.
Viranomaiset kuvaavat uudistusta suurimmaksi muutokseksi seksuaaliterveyspalveluissa sitten 1960-luvun, ja sitä pidetään merkittävänä edistysaskeleena hoidon saavutettavuuden parantamisessa.
Hätäehkäisyn on jo tähän asti saanut Britanniassa ilmaiseksi useimmilta yleislääkäreiltä ja seksuaaliterveysklinikoilta, mutta apteekeissa se on voinut maksaa yli 30 euroa.
Keskiviikosta alkaen pilleri on kuitenkin ollut saatavilla maksutta lähes 10 000 yhteisöapteekissa ilman ajanvarausta lääkärille tai klinikalle.
Englannin kansallisen terveyspalvelun mukaan muutos voi hyödyttää kymmeniä tuhansia naisia.