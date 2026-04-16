Mannerheimin lastensuojeluliitto kertoo huolestuttavia havaintoja nuorten hyvinvoinnista.
Itsensä vahingoittamiseen liittyvät yhteydenotot lisääntyivät viime vuonna lasten ja nuorten auttavissa palveluissa, kertoo Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL).
Järjestön mukaan moni lapsi ja nuori kertoi kokevansa viiltelyn ainoana keinona helpottaa pahaa oloa.
Itsensä vahingoittamiseen liittyvien yhteydenottojen lisääntyminen on järjestön mukaan jatkunut useamman vuoden ajan.
Lisäksi yhä useampi kertoi muun muassa lähisuhdeväkivallasta ja seksuaalisesta ahdistelusta.
MLL:n lasten ja nuorten auttaviin palveluihin tuli viime vuonna yli 24 000 yhteydenottoa.
Tarvitsetko keskusteluapua?
Suomeksi:
MIELI Kriisipuhelin päivystää suomeksi 24 tuntia vuorokaudessa.
Kriisipuhelimeen voi soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti.
09 2525 0111
Ruotsiksi:
Kriisipuhelin palvelee myös ruotsiksi, Kristelefon, seuraavin ajoin:
- maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 16–20.
- tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9–13.
09 2525 0112