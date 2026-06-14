Englannin jalkapallomaajoukkuetta varoitettiin lauantaina tornadosta Kansas Cityssä Yhdysvalloissa, kertoo The Athletic.
Missourin osavaltiossa Kansas Cityssä MM-turnaukseen valmistautuvan Englannin joukkueen koko delegaatio sai lauantaina puhelimiinsa tornadohälytyksen, The Athletic kertoo.
Ihmisiä kehotettin ensin ukonilman vuoksi siirtymään tukevaan rakennukseen, pois ikkunoiden lähettyviltä. Tuulenpuuskien pelättiin nousevan jopa 33 metriin sekunnissa, eli myrskylukemiin.
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Hieman myöhemmin varoitusta päivitettiin ensin tornadovaroitukseksi ja sitten entistä vakavammaksi tornadohälytykseksi.
Supertähdet kuitenkin välttyivät pahimmalta, vaikka myöhemmin lauantaina osavaltiossa raportoitiin tornadosta. Se toteutui kuitenkin Kansas Cityn kaupungin ulkopuolella. Sääolosuhteet aiheuttivat jonkin verran sähkökatkoja myös kaupungissa.
Englanti harjoittelee sunnuntaina normaalisti treenikeskuksessaan. Harry Kanen, Jude Bellinghamin ja kumppanien tähdittämä MM-ennakkosuosikki avaa pelitaipaleensa tiistaina Kroatiaa vastaan.