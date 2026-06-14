Syyttäjän mukaan nainen onnistui huijaamaan lähes miljoona euroa pyytämällä keksittyihin syöpähoitoihin rahaa.

Syöpätarinalla noin 800 000 euron huijaamisesta syytetty nainen on määrätty mielentilatutkimukseen.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus päätti asiasta perjantaina antamassaan välituomiossa.

38-vuotiasta naista syytetään muun muassa petoksista. Syyttäjän mukaan nainen kertoi kymmenille ihmisille sairastavansa syöpää ja pyysi rahaa hoitokustannuksiin, vaikka hän ei ollut sairas. Rahoilla nainen osti muun muassa kryptovaluuttaa.

Oikeus katsoi näytetyksi, että nainen oli toiminut syytteessä kuvatulla tavalla useimmissa syytekohdissa. Syytekohtia on kaikkiaan yli 50.

Syyttäjä on vaatinut naiselle rangaistukseksi ehdotonta vankeutta.