Työnsikö esikoispoika miljardöörin vuorelta? Todisteet kasaantuvat Viranomaiset ovat keränneet yli vuoden ajan todisteita Mango-miljardöörin poikaa Jonathan Andicia vastaan. Motiivin uskotaan olevan raha. AOP Julkaistu 21.05.2026 13:18 Krista Rastamo krista.rastamo@mtv.fi Vaatemiljardöörin pojan epäillään pudottaneen isänsä kuolemaan vuoristopatikoinnin aikana. Viranomaiset ovat löytäneet todisteita teon suunnittelusta ja kaksikon huonoista väleistä. Motiiviksi kerrotaan raha. Menestyksekkään vaateketju Mangon perustaja Isak Andic kuoli 14. joulukuuta 2024 Montserratin vuoristossa sattuneella retkellä. Toissapäivänä tiistaina, 521 päivää myöhemmin, Katalonian poliisi Mossos d’Esquadra pidätti Andicin esikoispojan Jonathan Andicin epäiltynä henkirikoksesta. Tapauksesta ja sen tutkinnasta kertovat useat espanjalaismediat kuteen El País ja La Vanguardia. Pidätysmääräyksessä Jonathan Andicin väitettyä osallisuutta henkirikokseen kuvataan "aktiiviseksi ja ennalta harkituksi", lehdet kertovat. Tällä hetkellä Andic odottaa oikeudenkäyntiä vapaalla jalalla hänen maksettuaan miljoonan euron takuut. Jonathan Andic kävelemässä ulos Barcelonan alueella sijaitsevan Martorellin oikeustalolta sen jälkeen, kun hän oli maksanut miljoonan euron takuumaksun.The Mega Agency Epäilty motiivi liittyy rahaan Tuomioistuimen mukaan tapauksen taustalla ovat taloudelliset kiistat ja erityisesti Isak Andicin suunnitelma siirtää varallisuuttaan kaavailemaansa hyväntekeväisyyssäätiöön. Tuomioistuimen asiakirjojen mukaan Jonathan Andic sai tietää vuoden 2024 puolivälissä, että hänen isänsä aikoi muuttaa testamenttiaan perustamalla säätiön, jonka tarkoituksena oli auttaa apua tarvitsevia. Jutun tutkintaa johtava tuomari sanoo, että Jonathan Andicin mahdollinen taloudellinen motiivi saattoi liittyä juuri säätiön perustamiseen.

Mangon perustaja Isak Andic vuonna 2012.AOP

Kaksi ristiriitaista kertomusta

Katalonian poliisi Mossos d’Esquadra on koonnut näyttöä Jonathan Andicia vastaan yli puolentoista vuoden ajan. Näytön perusteella Andicin epäillään surmanneen isänsä Montserratin vuoristoon 14. joulukuuta suuntautuneella kävelyretkellä.

Yksi keskeinen seikka ovat ristiriidat kahden Jonathan Andicin poliisille antaman lausunnon välillä.

Ensimmäisessä, 14. joulukuuta annetussa lausunnossa hän kertoi kävelleensä isänsä edellä, kun tämä pysähtyi ottamaan kuvia puhelimellaan. Andicin mukaan hän ei tuolloin nähnyt isäänsä, kuuli kivien putoavan ja kääntyessään näki "ruumiin kierivän pensaiden välissä". Sen jälkeen hän kertoi kuulleensa kovan iskun ja isänsä voihkaisun.

31. joulukuuta antamassaan lausunnossa Andic kertoi sen sijaan nähneensä isän käyttäneen puhelintaan ainoastaan reitin alussa.

Isak Andicin puhelimesta tehdyn analyysin mukaan hän otti reitin alussa yhden videon ja otti yhden kuvan eikä käyttänyt laitetta sen jälkeen. Ruumiinavaus vahvisti, että puhelin oli hänen taskussaan putoamishetkellä.

Vuorelta pudonneen Mango-miljardööri Isak Andicin poika Jonathan Andic käsiraudoissa ennen takuun maksamista.STELLA Pictures / ddp

Kolme käyntiä etukäteen

Toinen keskeinen kysymys on, oliko Jonathan Andic tutustunut patikointireittiin etukäteen ja suunnitellut tekoaan.

Poliisilausunnossaan Andic kertoi kulkeneensa saman reitin noin kaksi viikkoa ennen yhteistä retkeä ja isänsä putoamista.

Poika-Andicin ajoneuvon sijaintitiedot kuitenkin todistavat, että hän oli käynyt Montserratissa kolme kertaa eli 7., 8. ja 10. joulukuuta, kun Isak Andic putosi 14. joulukuuta.

Poliisi arvioi näiden tietojen tukevan epäilyä henkirikoksen suunnittelusta.

Hyvä vai huono suhde?

Tuomioistuimen syytteeseen johtaneessa päätöksessä käsitellään myös isän ja pojan välejä. Jonathan Andic on kertonut suhteen olleen hyvä ja hän on kieltänyt kaikenlaiset ammatilliset, henkilökohtaiset tai perheeseen liittyvät ristiriidat.

Poliisin mukaan useat todistajat ovat kuitenkin vahvistaneet kaksikon välien olleen "kriisissä".

Tuomioistuimen päätöksessä viitataan myös "emotionaaliseen manipulointiin", jolla Jonathanin epäillään pyrkineen hyötymään taloudellisesti isästään ja tämän omaisuudesta.

Poliisin mukaan poika oli myös ilmaissut kirjoituksissaan tuntevansa vihaa, kaunaa, ja isänsä kuolemaan liittyviä ajatuksia sekä syyttävänsä isäänsä tilanteestaan.

Isak ja Jonathan Andic Mangon muotinäytöksessä vuonna 2013.

Liukastumisjälki ja hätäpuhelut

Teknisten raporttien mukaan putoamispaikalla havaittiin liukastumisjälki, jonka syntyminen edellytti poliisin arvion mukaan kuolleen vähintään neljä kertaa eteen-taakse tehtyä hankaavaa liikettä lenkkitossujen pohjalla.

Viranomaisten mukaan jälki on tehtävä "tahallisesti painamalla maata", eikä se voi syntyä sattumalta.

Tutkinnassa nostetaan esiin myös Jonathanin eri versiot tapahtumista hätäpuheluiden aikana. Ensimmäisessä hän kertoi kulkeneensä isänsä edelle, toisessa tämän jäljessä.

Jylhä Montserrat-vuori on suosittu patikointi- ja turistikohde. Sen päällä sijaitsee satoja vuosia vanha kuuluisa luostari.

Puhelin katosi epäilyttävällä hetkellä

Poliisi kiinnitti huomiota myös Jonathan Andicin puhelimeen. Vangitsemispäätöksen mukaan hän vaihtoi maaliskuuta 2025 iPhonensa uuteen malliin ja poisti samalla kaiken sisällön vanhasta laitteestaan.

Lisäksi vanhan puhelimen kerrotaan kadonneen oudossa tilanteessa: Andicin mukaan se varastettiin "pikamatkalla" Quitossa Ecuadorissa samaan aikaan, kun tiedotusvälineet kertoivat tutkinnan avaamisesta uudelleen.

Ruumiinavaus tukee epäilyjä syyllisyydestä

Poliisin mukaan myös ruumiinavauksen havainnot tukevat epäilyjä Jonathan Andicia kohtaan.

Oikeuslääkäreiden mukaan putoaminen tapahtui "kuin olisi liukunut liukumäkeä pitkin, jalat edellä". Heidän mukaansa vainajalla ei ollut vammoja kämmenissä, mistä syystä he sulkevat pois liukastumisen kiveen tai eteenpäin suuntautuneen kaatumisen.

Isak Andic oli kuollessaan 71-vuotias. Andic muutti perheineen Espanjaan Turkista 1960-luvulla, Mango-vaateketjun hän perusti vuonna 1984.

Forbesin mukaan Isak Andicin omaisuus oli 4,5 miljardia dollaria eli noin 3,9 miljardia euroa.

Krista Rastamo MTV Uutiset

