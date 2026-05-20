Lento Lontoosta Singaporeen muuttui kesken ruokailun painajaiseksi. Ohjaamossa ei havaittu mitään ennen kuin kone putosi rajusti alaspäin turbulenssin seurauksena.

Singapore Airlinesin "kauhujen lennosta" on saatu uutta tietoa, uutisoivat useat mediat.

Hongkongilaisen South China Morning Post -lehden mukaan tuhoisan turbulenssin huomaamatta jäämisen syyksi on mahdollisesti paljastunut lentokoneen säätutka.

Singapore Airlinesin lento SQ321 Lontoosta Singaporeen joutui keväällä 2024 rajuun turbulenssiin Myanmarin yllä.

Sen seurauksena useita matkustajia loukkaantui ja iäkäs mies kuoli. 56 ihmistä sai vakavia vammoja, 23 lieviä vammoja ja 149 selvisi vammoitta.

Tilanteessa kuollut mies sai vakavan sairauskohtauksen, ja hänen sydämensä petti.

Näin kauhujen lennon tapahtumat etenivät.

Loukkaantuneista suurin osa sai vammoja päähän, kaulan alueelle ja selkärankaan. Matkustajat saivat muun muassa murtumia, puristusvammoja sekä haavoja.

Lentokoneen rajut liikkeet nostivat koneen sisällä olleita ihmisiä ilmaan, mistä he paiskautuivat takaisin alas. Kone putosi hetkessä kymmeniä metrejä.

Tapahtuman aikaan käynnissä oli aamiaistarjoilu, mikä pahensi rajun turbulenssin seurauksia.

Ei varoitusta

Tilanne käynnistyi niin nopeasti, ettei koneen miehistö ehtinyt varoittaa matkustajia lainkaan.

Singaporen liikenneturvallisuuden tutkintaviranomainen TSIB uskoo, ettei lentokoneen säätutka havainnut vaarallisia olosuhteita.

Lähistöllä olleet neljä muuta lentokonetta muuttivat reittiään havaintojensa perusteella. Reittipoikkeaman tehneillä lennoilla koettiin vain lievää tai kohtalaista turbulenssia.

Lennon SQ321 -miehistö ei nähnyt ruuduillaan mitään varoitusmerkkejä vaarallisesta lentosäästä, mikä johti katastrofiin.