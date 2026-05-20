Vapunpäivänä Tampereella epäillään tapahtuneen kolme pahoinpitelyä.
Poliisi on tunnistanut kaksi miestä, joita epäillään vastamielenosoittajan pahoinpitelystä vappuna Tampereella järjestetyssä sinimustan liikkeen tapahtumassa.
Asian STT:lle vahvistaa rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista. Yksi epäilty on vielä tunnistamatta. Asiasta uutisoi aiemmin Yle.
Niemisen mukaan epäillyt ovat nuoria, Etelä-Suomesta kotoisin olevia miehiä.
Vapunpäivänä Tampereella epäillään tapahtuneen kolme pahoinpitelyä, joista kaksi kohdistui vastamielenosoittajiin ja yksi sinimustan liikkeen tapahtumaan osallistuneeseen ihmiseen.