Poliisi pyytää havaintoja 14-vuotiaasta tytöstä, joka on nähty viimeksi Espoossa maanantaina.
14-vuotias tyttö on kateissa Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan tyttö on nähty viimeksi maanantaiaamuna 18. toukokuuta Saunalahden koulun lähellä. Tyttö on 160-senttinen ja hoikka, hänellä on otsatukka ja punaiset hiukset sekä ruskeat silmät.
Katoamishetkellä tytöllä oli yllään beigenvärinen takki, siniset leveälahkeiset farkut ja fuksianväriset, kiiltävät Vans-kengät. Takin alla hänellä oli yllään musta T-paita, jossa lukee ”The Crow”. Poliisi julkaisi erikseen kuvan paidasta sekä tytön tummasta repusta, jossa on tähdenmuotoinen heijastintarra.
Poliisin tietojen mukaan kadonnut saattaa liikkua kauppakeskus Redissä, Itäkeskuksessa tai Sörnäisten ja Kalasataman alueella.
Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen 112.