Imatran Ketterän hakemus SM-liigan lisenssikomitealle törmäsi lopulta varsin räikeään puutteeseen, kirjoittaa MTV Urheilun asiantuntija Antti Rämänen.

SM-liigan lisenssikomitea hylkäsi tiistain kokouksessaan Ketterän hakemuksen päästä 18. joukkueena mukaan siirtymäkaudelle 2026–27.

Päätöstä ei perustelut luettuaan voi pitää kovinkaan suurena yllätyksenä, mutta SM-liigassa on tapahtunut viimeisten kahden vuoden niin paljon täysin ennenkuulumattomia yllätyksiä, että toisenlainenkin päätös olisi ollut mahdollinen.

SM-liiga supistuu ensi kauden jälkeen 14 joukkueen ylempään ja 10 joukkueen alempaan sarjaan. Välissä on niin kutsuttu superkausi – unelmien ja painajaisten siirtymävuosi, jollaista olisi hetki sitten uskonut näkevänsä lähinnä 11-vuotiaiden pleikkaritodellisuudessa.

Näiden viime vuosien yllätysten takia elättelin itsekin mahdollisuutta sille, että eteläkarjalaiset Ketterä ja SaiPa pelaisivat ainakin vuoden verran samassa sarjassa. Sitten imatralaiset löytäisivät itsensä uudesta B-liigasta, johon rahkeet riutuvalla itärajalla tällä hetkellä riittäisivät.

Lopulta Ketterän hakemus törmäsi muutamaan isomman luokan vastoinkäymiseen, joista ehdottomasti suurin liittyi halliolosuhteisiin. Imatran jäähalliin mahtuu 1 300 katsojaa, joista valtaosa seisomapaikoille, kun Liigan vähimmäisvaatimus on 4 000 katsojaa, joista 2 500 istumaan.

Ketterä oli esittänyt lisenssikomitealle kolmivuotisen suunnitelman, jonka aikana halliolosuhteita korjattaisiin ehtojen mukaisiksi. Tällä aikataululla, parissa kuukaudessa, ei minkään kaupungin ketteryys riittäisi edes lupausten antamiseen miljoonien eurojen halliremontista.

Tämän tiesivät sekä Ketterä että SM-liiga. Ja siihen kieltävässä päätöksessä on myös helppo tukeutua.

Lisenssikomitea ei myöskään pitänyt Ketterän esittämiä talouslukuja ja budjettisuunnitelmia uskottavina. Seura puhui 3,3 miljoonan euron kokonaisbudjetista, josta 1,3 miljoonaa olisi mennyt pelaajiin.

Vertailuna: Jukureilla oli viime kaudella SM-liigan selvästi pienin budjetti 4,7 miljoonalla eurolla ja naapuriseura SaiPalla se oli jo 6,95 miljoonaa. Ero olisi ollut jo muihin seuroihin merkittävä eikä lisenssikomitea pitänyt näitäkään suunnitelmia uskottavina.

Pitkin hakuprosessia MTV Urheilun tietoon on tullut nurinaa SM-liigan osakasseuroilta Ketterän hyväksymistä vastaan.

Kriteerien alentaminen pelkän unelmien superkauden takia olisi voinut johtaa uuteen ongelmaan, sillä myönteinen päätös olisi voinut asettaa SM-liigan aiemmat lisenssipäätökset ja käytetyt ehdot epämieluisaan valoon.