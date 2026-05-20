Tonkininnenäapina katosi vuosikymmeniksi, mutta löytyi uudelleen 1990-luvulla. Nyt sen kanta on liki kolminkertaistunut.
Oletko kuullut tonkininnenäapinasta?
Ehkä et, sillä kyseessä on yksi maailman harvinaisimmista kädellisistä sekä äärimmäisen uhanalainen laji.
Tonkininnenäapinoita elää vain Vietnamissa kahdessa maan pohjoisosassa sijaitsevalla metsäalueella. 1980-luvulla lajin uskottiin kuolleen sukupuuttoon metsästyksen seurauksena, mutta 1990-luvulla se löydettiin uudelleen hajanaisina ryhminä.
Vuonna 2002 kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö Fauna & Flora löysi Vietnamin syrjäiseltä Khau Can metsäalueelta noin 50 tonkininnenäapinaa
Apinoiden määrä on nyt noin kolminkertaistunut. Järjestön vuoden 2025 lopussa tekemän kartoituksen mukaan metsäalueella elää arviolta 160 tonkininnenäapinaa.
Yksilömäärä on edelleen pieni, mutta se muodostaa merkittävän osan lajin koko populaatiosta, jonka arvioidaan olevan 200–250 yksilöä. Järjestön mukaan kasvu viittaa kannan hitaaseen elpymiseen.
Tonkininnenäapinoita uhkasi aiemmin metsästys, mutta nykyisin niiden suurin uhka on metsäkato, sillä metsien häviäminen vie niiltä elinympäristön.