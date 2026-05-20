30 astetta hätyytellään Pohjois-Karjalassa.
Pohjois-Karjalassa Tohmajärvellä on mitattu 29,4 astetta hellettä, kertoo sääpalveluyritys Foreca. Lukema mitattiin Kemien havaintoasemalla.
Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki, ja alueelle on annettu hellevaroitus.
Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli kymmenellä mittausasemalla Itä-Suomessa.
Pohjois-Karjalassa Ilmatieteen laitos varoittaa helteen lisäksi rajusta ukonilmasta ja sateista. Niistä varoitetaan myös Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Savossa.