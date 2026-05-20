Wille Rydmanin ja herttuatar Meghanin yhteiskuvaan liittyvää keskustelua käsiteltiin keskiviikkona MTV Uutiset Livessä.
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) maanantaina viestipalvelu X:ssä julkaisema yhteiskuva herttuatar Meghanin kanssa on noussut otsikoihin paitsi Suomessa, myös brittimediassa.
Brittilehti Daily Mail kertoi artikkelissaan, että sosiaalisen median käyttäjät paljastivat Rydmanin kiistanalaisen menneisyyden. Rydmanin on väitetty syyllistyneen ahdistavaan ja rasistiseen käytökseen.
MTV Uutiset Livessä käytiin keskiviikkona läpi kuvan herättämää keskustelua ja arvioitiin, millaisen mittaluokan kohusta tapauksessa on kyse. MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen nosti lähetyksessä esiin yhden kysymyksen.
– Miksi suomalainen ministeri haluaa ottaa yhteiskuvan Meghan Marklen kanssa?
