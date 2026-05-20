Luonnonkalan sesonki on nyt monipuolisimmillaan. Kalatiskiltä voi napata mukaansa esimerkiksi kotimaista ahventa tai kuhaa.

Toukokuussa suomalainen kalavalikoima on parhaimmillaan. Pro Kala ry muistuttaa tiedotteessaan, että esimerkiksi ahventa, kuhaa, haukea ja silakkaa löytyy nyt kalatiskiltä usein paremmin kuin vaikka keskikesällä.

Kala käy parhaiten pyydyksiin silloin, kun se liikkuu eniten. Keväällä kylmien vesien aikaan monet kalat ovat liikkeessä.

Suomalaiset vierastavat ruotoja – älä ohita kalatiskin aarretta!

Suomen suurin kalatiski sijaitsee K-Citymarket Sellossa Espoon Leppävaarassa. Kalamestari Kimmo Pauna kertoo tällä hetkellä menevän eniten kaupaksi kuhaa ja ahventa.

– Asiakkaamme ostavat todella monipuolisesti erilaisia kaloja. Meillä käy paljon kansainvälisiä asiakkaita, ja he valitsevat usein esimerkiksi lahnaa ja särkeä, sillä he osaavat käsitellä kokonaisia kaloja eivätkä pelkää ruotoja, Pauna sanoo tiedotteessa ja lisää vielä:

– Suomalaiset taas vierastavat usein ruotoja ja valitsevat siksi mieluummin fileoitua kalaa.

Kokonainen kala tulee usein filettä edullisemmaksi, joten "kalatiskin aarretta" ei kannata ohittaa ruotojen pelossa. Kalan päästä, ruodoista ja nahasta voi valmistaa itse kalaliemen!