Imatran Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen ihmettelee SM-liigan lisenssikomitean perusteluita epäuskottavista talousluvuista.

SM-liigan lisenssikomitea päätti tiistain kokouksessaan hylätä Ketterän hakemuksen päästä ensi kaudeksi Liigaan.

Komitea perusteli päätöstään muun muassa riittämättömillä halliolosuhteilla ja epäuskottavilla budjettilaskelmilla.

Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen ei tuoreeltaan ymmärtänyt, mistä epäuskottavuus komitealle välittyi. Prosessin aikana ei tällaista nostettu esiin.

– Ehkä selkein asia, joka harmittaa, liittyy siihen, että kun kävimme tarkkaan budjettiamme läpi (konsulttiyritys) EY:n kanssa, sitä testattiin monelta suunnalta, ja kävimme kulupuoliamme läpi.

– Sieltä ei löytynyt prosessin aikana mitään sellaista epäuskottavaa eikä meille tuotu sitä millään tavalla esiin, mutta ne on nostettu päätöksessä epäuskottaviksi, Partanen ihmettelee.

Lisäksi lisenssikomitea nosti päätöksessään esiin maksuhäiriömerkintöjä ja merkittäviä ostovelkoja.

– Nämä olivat sellaisia asioita, jotka nousivat esiin, kun tapasimme lisenssikomitean kanssa 7. toukokuuta. Saimme ne muutama kohtaa kirjallisina ja me hoidimme ne pois. Ne olivat vanhoja maksuhäiriömerkintöjä ja ne häviävät tässä ihan lähiviikkoina, Partanen selvittää.

– Sama homma ostolaskujen kanssa. Vanhemmat ostolaskut, toistasataatuhatta maksettiin kaikki pois, minkä lisäksi meillä on huhtikuulta ostolaskuja, mikä on ihan normaalia liiketoiminnassa.

– Siinä mielessä en usko, että ne eroavat millään tavalla näiden kahden sarjatason muista toimijoista. Itse asiassa meillä on siinä mielessä ihan hyvinkin asiat, Partanen kommentoi.