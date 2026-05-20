Trump on pitkään vaatinut Euroopan maita ottamaan lisää vastuuta puolustuksestaan.
Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoi Naton pääsihteeri Mark Rutte keskiviikkona.
Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää neljästä kolmeen eli noin 4 000–5 000 sotilaalla.
Tämän määrän poisvetämisellä ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pitkään vaatinut Euroopan maita ottamaan lisää vastuuta puolustuksestaan. Viime aikoina on myös vaikuttanut siltä, että Trump pyrkii rankaisemaan liittolaisia, jotka eivät tukeneet Yhdysvaltojen sotaa Irania vastaan.
Yhdysvaltain Euroopan komentokeskuksen (EUCOM) mukaan vielä viime vuoden huhtikuussa Yhdysvalloilla oli noin 80 000 sotilasta ympäri Eurooppaa.