Noah Lyles kertoi jatkosuunnitelmistaan erittäin itsevarmaan tyyliin MTV Urheilun haastattelussa torstaina.
Yhdysvaltalaissprintteri Lyles voitti Rooman Timanttiliigan 100 metrin kisan ajalla 9,88.
– Aika oli loistava. Kunhan asiat etenevät oikeaan suuntaan, kuten kävi, kun sain voiton ja yleisö oli puolellani, niin muulla ei ole väliä, Lyles kommentoi MTV Urheilulle.
– Itseluottamukseni on kunnossa, sillä tiedän jotain, mitä muut eivät, hän jatkoi mystisesti.
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Lyles avasi myös tulevaa kisakalenteriaan.
– Menen Ostravaan (16.6.) ja rikon maailmanennätyksen 150 metrillä. Sitten vuorossa on Pariisin Timanttiliiga-kisa (28.6.).
Ostravassa Lyles juoksee erikoiskisassa 18-vuotiaan australialaissensaation Gout Goutin kanssa. 150 metrin tämänhetkinen ME-aika 14,92 on Jamaikan Kishane Thompsonin hallussa.