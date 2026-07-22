Susanna Penttilän nyt jo poistettu somevideo sai osakseen paheksuvia reaktioita. Penttilä kertoo MTV Uutisille, etteivät videon tarkoitusperät olleet seksuaaliset.
Yrittäjä ja Onlyfans-sisällöntuottaja Susanna Penttilä julkaisi Instagram-tilillään videon, joka kirvoitti kritisoivia reaktioita. Kritiikki liittyi videolle kirjoitettuun tekstiin.
– Mopoboit on hot. Kevariboit on hot. Ajakaa varovasti, videolla luki.
Osa videota kommentoineista somekäyttäjistä tulkitsi, että Penttilä tarkoitti mopo- ja kevaripojilla alaikäisiä.
– Nyt menee yli rajojen Suski. Joku roti tuon touhun kanssa, yhdessä videon kommentissa luki.
Video on nyttemmin poistettu Penttilän tililtä.
Video ei ole enää nähtävillä Penttilän Instagram-tilillä.All Over Press
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MTV Uutisten tavoittama Penttilä sanoo, ettei tarkoita videolla mitään seksuaalista. Video on Penttilän mukaan tehty sen jälkeen, kun useampi "mopopoika" oli pyytänyt häneltä yhteiskuvaa hänen ollessaan festivaaleilla Tikkurilassa Vantaalla.