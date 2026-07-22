Susanna Penttilän video sai aikaan rajua kritiikkiä – näin hän vastaa

– Nyt menee yli rajojen Suski. Joku roti tuon touhun kanssa, yhdessä videon kommentissa luki.

– Minulla ei ole mitään seksuaalista, ei, ei, ei. Haluan vain toivottaa hyvää mieltä Tikkurilan mopopojille, ei mitään muuta, hän sanoo.