Festivaalin mukaan peruutus johtuu tapahtumasta riippumattomista syistä.
Rap- ja hiphop-festivaali Meininki Festival on peruttu. Tapahtuma oli tarkoitus järjestää Helsingin Olympiastadionin Pohjoisella Stadiontorilla 1. elokuuta.
Festivaalin peruuntumisesta tiedotetaan tapahtuman Instagram-tilillä. Instagramin tarinat-osiossa julkaistussa tiedotteessa kerrotaan, että tapahtuma jouduttiin perumaan sen pääesiintyjän, brittiräppäri Russ Millionsin peruttua keikkansa.
– Olemme arvioineet eri vaihtoehtoja huolellisesti, mutta tässä tilanteessa emme pysty toteuttamaan tapahtumaa sillä tasolla, jonka haluamme teille tarjota, Instagram-tarinassa lukee.
Festivaali pahoittelee tilannetta.
– Olemme pahoillamme tästä tilanteesta ja siitä aiheutuvasta pettymyksestä. Haluamme kiittää jokaista lipun ostanutta, yhteistyökumppania ja tukijaa luottamuksesta sekä tuesta.
Meininki Festival -tapahtumassa oli tarkoitus esiintyä myös muun muassa Sara Bee, Korelon, Kerza ja William.