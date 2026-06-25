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Lasta käytettiin hyväksi suorassa lähetyksessä – Suomessa mies maksoi ja antoi ohjeet

Mies puolustautui oikeudessa sillä, ettei itse fyysisesti tehnyt tekoja, vaan maksoi muille niistä. Credit: PA Images / Alamy Stock Photo

Julkaistu 25.06.2026 05:00

Mies maksoi rikollisille livestream-lähetyksistä, joissa pystyi vaikuttamaan, millaisia seksuaalirikoksia pienille lapsille tehtiin. Hovioikeus ei lieventänyt tuomiota tapauksessa, jossa Laitilassa asunut mies tilasi reaaliaikaisia lasten hyväksikäyttöesityksiä Filippiineiltä. Nyttemmin 50-vuotias Reivo Vahter oli vuosina 2019–2021 tilannut verkon kautta Filippiineiltä reaaliaikaisia lasten hyväksikäyttöesityksiä. Hän maksoi rikollisille, jotka tekivät filippiiniläisille lapsille seksuaalisia tekoja miehen toiveiden mukaisesti. Mies oli muun muassa maksanut siitä, miten 7- ja 9-vuotiaiden tyttöjen emättimiä oli kosketeltu livestreamissa. Hän oli myös käynyt esitysten järjestäjän kanssa neuvotteluita muun muassa siitä, mitä summaa vastaan voisi saada tältä kuvia alastomasta vauvasta. Rikokset paljastuivat, kun Suomeen tuli Yhdysvalloista ilmoitus rikosepäilystä syksyllä 2022. Lue myös: Satoja miljoonia lapsia käytetään seksuaalisesti hyväksi joka vuosi, rahavirrat vievät pedofiilien jäljille – iljettävä esimerkki Norjasta Oikeus: Ylläpiti lasten hyväksikäyttöjärjestelmää Varsinais-Suomen käräjäoikeus pui rikoksia viime vuoden syyskuussa. Se kuvaili tekoa laadultaan ja olosuhteiltaan poikkeukselliseksi. Mies maksanut esityksistä ja viestikeskusteluissa sopinut järjestäjätahon kanssa seksuaalisten tekojen sisällöstä. – Vahterin pyynnöstä lapsiin on kohdistettu poikkeuksellisen vakavia seksuaalisia tekoja, mitä ilmentää hyvin kirjallisena todisteena esitetyt valokuvat ja videot, tuomiossa perusteltiin. Mies puolustautui käräjäoikeudessa toteamalla, ettei ollut itse tehnyt fyysisesti tekoja lapsille, vaan kyse oli internetin välityksellä tapahtuneista teoista. Käräjäoikeus ei katsonut tällä olevan merkitystä, sillä se katsoi miehen olleen itse vahvasti vastuussa teoista, joita hänen maksamanaan lapsille tehtiin.

– Vahter on maksanut seksuaalisista esityksistä ja on siten osaltaan ylläpitänyt järjestelmää, jossa lapsia käytetään seksuaalisesti hyväksi kaupallisessa tarkoituksessa. Kaiken kaikkiaan Vahterin menettely osoittaa täyttä piittaamattomuutta lapsiuhrien hyvinvoinnista ja ihmisarvosta.

Käräjäoikeus tuomitsi Reivo Vahterin 3,5 vuoden vankeusrangaistukseen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä ja lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapidosta.

Vetosi siihen, ettei itse koskenut lapsiin

Mies valitti tuomiosta hovioikeuteen. Hän vetosi yhä siihen, ettei ollut itse fyysisesti tehnyt tekoja tai kajonnut lapsiin.

– Hänen osallisuutensa lapsiin kohdistuvissa teoissa on ollut rajallinen, kuten myös hänen tietoisuutensa toiminnan järjestämisestä. Hän ei ollut tuntenut teot tehnyttä tahoa, uhreja tai sitä, miten toiminta Filippiineillä oli järjestetty. Kyse ei ole ollut tiettyyn henkilöön toistuvasti kohdistuvista teoista, ja valtaa oli käyttänyt ensisijaisesti paikallinen taho Filippiineillä, mies puolustautui.

Hän vetosi myös vaikeaan elämäntilanteeseensa ja tekohetken vaikeaan parisuhteeseen sekä päihdeongelmaansa. Hän kertoi tehneensä rikokset päihtyneenä ja katuvansa rikoksiaan.

Syyttäjä vastusti valitusta. Se piti miestä hyväksikäytön tilaajana ja maksajana, ei passiivisena tai vähäisenä toimijana, sillä ilman miehen tilausta ei lapsiin olisi kohdistettu rikoksia.

– Teot ovat törkeitä, sillä ne ovat olleet omiaan aiheuttamaan tuntemattomaksi jääneille uhreille erityistä vahinkoa ja ne on tehty erityisen nöyryyttävällä tavalla, syyttäjä perusteli.

Hovioikeus arvioi asian kuten syyttäjä eikä muuttanut vuonna 1975 syntyneen miehen tuomiota miltään osin.

Hovioikeus antoi tuomionsa toukokuun lopussa.

2:21 2021: Lasten hyväksikäyttömateriaalin käyttö lisää merkittävästi riskiä syyllistyä vakavampiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin – katso Seitsemän uutisten juttu aiheesta.

Ville Eklund MTV Uutiset Ville Eklund on MTV Uutisten toimittaja, joka kirjoittaa erityisesti kotimaasta sekä rikos- ja oikeusteemoista. Voit lähettää hänelle juttuvinkkejä sähköpostitse.

Mies osti suoria lähetyksiä lasten hyväksikäytöstä | MTV Uutiset