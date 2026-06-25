Mies maksoi rikollisille livestream-lähetyksistä, joissa pystyi vaikuttamaan, millaisia seksuaalirikoksia pienille lapsille tehtiin.
Hovioikeus ei lieventänyt tuomiota tapauksessa, jossa Laitilassa asunut mies tilasi reaaliaikaisia lasten hyväksikäyttöesityksiä Filippiineiltä.
Nyttemmin 50-vuotias Reivo Vahter oli vuosina 2019–2021 tilannut verkon kautta Filippiineiltä reaaliaikaisia lasten hyväksikäyttöesityksiä. Hän maksoi rikollisille, jotka tekivät filippiiniläisille lapsille seksuaalisia tekoja miehen toiveiden mukaisesti.
Mies oli muun muassa maksanut siitä, miten 7- ja 9-vuotiaiden tyttöjen emättimiä oli kosketeltu livestreamissa. Hän oli myös käynyt esitysten järjestäjän kanssa neuvotteluita muun muassa siitä, mitä summaa vastaan voisi saada tältä kuvia alastomasta vauvasta.
Rikokset paljastuivat, kun Suomeen tuli Yhdysvalloista ilmoitus rikosepäilystä syksyllä 2022.
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Oikeus: Ylläpiti lasten hyväksikäyttöjärjestelmää
Varsinais-Suomen käräjäoikeus pui rikoksia viime vuoden syyskuussa. Se kuvaili tekoa laadultaan ja olosuhteiltaan poikkeukselliseksi. Mies maksanut esityksistä ja viestikeskusteluissa sopinut järjestäjätahon kanssa seksuaalisten tekojen sisällöstä.
– Vahterin pyynnöstä lapsiin on kohdistettu poikkeuksellisen vakavia seksuaalisia tekoja, mitä ilmentää hyvin kirjallisena todisteena esitetyt valokuvat ja videot, tuomiossa perusteltiin.
Mies puolustautui käräjäoikeudessa toteamalla, ettei ollut itse tehnyt fyysisesti tekoja lapsille, vaan kyse oli internetin välityksellä tapahtuneista teoista. Käräjäoikeus ei katsonut tällä olevan merkitystä, sillä se katsoi miehen olleen itse vahvasti vastuussa teoista, joita hänen maksamanaan lapsille tehtiin.