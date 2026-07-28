Edesmenneen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin muistotilaisuus järjestetään tänään Washingtonissa. Presidentti Donald Trumpin odotetaan pitävän muistopuheen Washingtonin kansalliskatedraalissa, jossa on paikalla myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu.

Republikaanisenaattori Lindsey Grahamin muistotilaisuus alkaa Capitolilla yksityisellä muistohetkellä kongressitalon suuren kuvun alla, minkä jälkeen hänen arkkunsa siirretään Washingtonin kansalliskatedraaliin. Katedraaliin saapuu arvovaltaisia kutsuvieraita, ja muistopuheen pitää presidentti Donald Trump itse, joka oli viime vuosina läheisissä väleissä Grahamin kanssa.

Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb saapuu paikalle, samoin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Grahamin roolia tärkeänä Ukrainan tukijana ei voi liikaa korostaa: senaattorin viimeinen ulkomaanmatka suuntautui juuri Ukrainaan, josta hän oli ehtinyt palata kotiin ennen äkillistä ja yllättävää kuolemaansa.

Graham oli Ukrainan ja Israelin tärkeimpiä tukijoita kongressissa

Suomen, Ukrainan ja muun Euroopan näkökulmasta Graham oli tärkeä hahmo, joka kannatti Yhdysvaltain sitoutumista Euroopan turvallisuuteen. Hän toimi eräänlaisena siltana Euroopan ja Trumpin Valkoisen talon välillä, eikä ollut sattumaa, että hän oli mukana myös sillä kuuluisalla Mar-a-Lagon golfkierroksella Stubbin ja Trumpin kanssa.

Zelenskyi haluaa Washingtonissa näyttää kunnioituksensa edesmenneelle liittolaiselle, mutta myös varmistaa, että keskusteluyhteys Valkoiseen taloon säilyy Grahamin poissaolosta huolimatta.