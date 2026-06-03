Nuoren miehen uhrit ovat 9–15-vuotiaita lapsia ja nuoria.
Syyttäjät ovat nostaneet syytteet seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa on 361 uhria. Asiasta kertoo Syyttäjälaitos.
Syytetyn, alle 30-vuotiaan miehen epäillään tehneen rikokset Snapchat-viestisovelluksessa vuosina 2019–2022. Uhrit ovat 9–15-vuotiaita lapsia ja nuoria.
Pääasialliset epäillyt rikosnimikkeet ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen.
Syyttäjät tekivät asiassa myös kolme syyttämättäjättämispäätöstä.