Käsittämätön teko kyläyhteisön ytimessä pysäytti taivalkoskelaiset: "Kaksi elämää tuhoutui"

Pohjois-Pohjanmaan Taivalkoskella tapahtui lauantaina aamupäivällä hätkähdyttävä henkirikos, jota tutkitaan murhana.

Jokijärven kylätalolla oli lauantaina alkamassa kalastuskunnan kokous, kun paikalle saapunut mies ampui haulikolla taivalkoskelaista miestä. Ampumisen uhri kuoli saamastaan ensiavusta huolimatta.

Oulun poliisi otti ampumisesta epäillyn taivalkoskelaisen miehen kiinni asunnosta pian teon jälkeen. MTV Uutisten tietojen mukaan ampuja on iäkäs mieshenkilö.

Päivystävä tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Heikki Kemppainen kertoo MTV Uutisille poliisin tutkivan tapahtumaa ja ei tiedota asiasta toistaiseksi.

Ylen tietojen mukaan uhri työskenteli metsäalan yhtiössä, ja ampumisen taustalla oli kiista puukaupoista. Ampumisen yhteydestä metsäkauppoihin kertoi aiemmin myös Ilta-Sanomat.

Taivalkoskella asukkaita on noin 3 660. Veriteko on järkyttänyt monia pienen kunnan asukkaita syvästi.

Taivalkosken kirkkoherra Jari Valkonen kertoo tapahtuneen järkyttäneen paikkakuntalaisia syvästi.

– Eihän siihen hirveästi sanoja löydy. Tekohan on täysin käsittämätön ja arvaamaton.

Kylätalolla oli tapahtumahetkellä useita muita ihmisiä, mutta uhrin lisäksi muille ei aiheutunut fyysisiä vammoja.

Valkonen kertoo MTV Uutisille sunnuntaina puolen päivän aikaan, että yhteydenottoja paikkakuntalaisilta on tullut toistaiseksi vasta vähän.

– Hyvässä yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa järjestetään kaikki mahdollinen keskusteluapu heille, jotka sellaista kokee kaipaavansa. Paikkakunnalla suurin osa ainakin tietää tai tuntee nimeltä tai jollakin tavalla toisensa, niin totta kai se järkyttää.

Taivalkosken kirkko järjestää hartaushetken ja keskustelumahdollisuuden kirkossa tänään kello 17–19 ampumatapauksen vuoksi. Paikalla on seurakunnan työntekijöitä. Tilaisuus on avoin kaikille, jotka kokevat halua tai tarvetta hiljentymiseen tai keskusteluun traagisen tapahtuman johdosta.

– Meitä työntekijöitä on paikan päällä enemmänkin keskustelemassa tarvittaessa ihmisten kanssa, Valkonen kertoo.

Kriisiapua järjestetty

Taivalkosken kunnanjohtaja Mirva Haataja kertoo MTV Uutisille, että kriisiapua on järjestetty yhdessä Oulun kriisipäivystyksen kanssa.

– Hyvinvointialueen tehtävä on aktivoitua pelastuslaitoksen kanssa tämän asian suhteen. Olemme varmistaneet, että se lähtee toimimaan ja että omaiset saavat kriisiapua.

Haataja kertoo, että kunnassa päivitetään arvioita siitä, mikä avun tarve kuntalaisilla on.

– Kuntalaiset voivat lisäksi soittaa Oulun kriisipäivystykseen, joka on 24/7 auki. Sieltä saa välitöntä keskusteluapua.

Haataja kertoo kunnan myös tarkastelevan julkisten tilaisuuksiensa turvallisuusasioita.

– Tämä on hyvin ikävä tapahtuma ja valitettavaa on, että tällainen trauma on meihin kohdistunut.

Haataja muistuttaa, että järkyttävästä tapahtuneesta huolimatta kunta on edelleen turvallinen paikka asua ja elää.

"Kaksi elämää tuhoutui ohikiitävässä hetkessä"

Jokijärven kyläseuran puheenjohtaja Veikko Räisänen kertoo kyläseuran Facebookissa-sivuilla tapahtumapäivän olleen murheen päivä jokijärveläisille.

– Kokouksen alussa tapahtui väkivallanteko kylätalon salissa, joka vaati hoitotoimenpiteistä huolimatta yhden uhrin, Räisänen kirjoittaa.

Koskettavassa kirjoituksessaan Räisänen toteaa tapahtuneen aiheuttaneen suurta tuskaa läheisille.

– Kaksi elämää tuhoutui ohitse kiitävässä hetkessä, mutta vaikutus on laajempi: suuri joukko läheisiä kokee nyt suurta, koskaan pois lähtemätöntä tuskaa, joka viiltää syvältä.

Räisänen toivottaa asian käsittelyyn voimia.

– Molempien uhrien läheiset: juuri nyt kaikki on mustaakin mustempaa, mutta vielä koittaa päivä, jolloin auringonvalo on taas kirkas ja lämpöinen. Se vie aikaa, mutta se päivä koittaa.