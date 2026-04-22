50-vuotias mies on tuomittu äitinsä murhasta. Teko tapahtui Hämeenlinnassa huhtikuussa 2025.

Tuomiolauselman mukaan mies tuomittiin syyntakeettomana.

Mies löi äitiään "teräaseeseen verrattavalla astalolla" 51 kertaa eri puolille ylävartaloa, päähän ja yläraajoihin.

Poliisin esitutkintamateriaali

Syyttäjän mukaan poika oli myös useasti uhannut äitiään tappamisella. Hänet oli määrätty lähestymiskieltoon.

Tuomittu myönsi käräjäoikeudessa syyllistyneensä tappoon.

Miehen vastauksen mukaan hänellä on pitkäaikainen ja hoitamaton psyykkinen sairaus ja vaikea päihdeongelma.

Hän kertoo olleensa asunnoton ja majoittuneensa joskus äitinsä luona.

Taustalla kiittämättömyyttä

Poliisikuulusteluissa miehellä ei ollut mitään muistikuvaa päivästä, jolloin henkirikos tapahtui.

Kuulusteluiden aikana miehen muistiin palautui muutamia muistikuvia.