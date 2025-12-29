Israelin Nova-festivaalilta siepattu Romi Gonen kertoo joutuneensa toistuvan seksuaalisten väkivallan kohteeksi Gazassa 471 päivän vankeusaikanaan.
Israelilainen Romi Gonen, 25, kuvaa israelilaisen Channel 12 -televisiokanavan haastattelussa kokemustaan Hamasin panttivankina elämänsä suurimmaksi painajaiseksi.
Hamas sieppasi Gonenin 7. lokakuuta 2023 Nova-musiikkifestivaalilta. Hän oli tuolloin 23-vuotias.
Hyökkäyksessä haavoittunut Gonen vietiin aluksi Shifan sairaalaan, jossa häntä ahdisteltiin hänen mukaansa ensimmäisen kerran.
Sen jälkeen hänet siirrettiin useisiin eri yksityiskoteihin ja lopulta maanalaisiin tiloihin.
Gonenin mukaan pahimmat hetket hän koki ollessaan 16 päivää Shatin leirissä, jossa kaksi miestä, Mohammed ja Ibrahim, pahoinpiteli häntä toistuvasti.
Romi Gonen (kuvassa etualalla), Emily Damar ja Doron Steinbrecher vaadittiin vapautettaviksi Tel Avivissa järjestetyssä mielenosoituksessa reilu vuosi sitten 18. tammikuuta.
Pelko lamaannutti
Haastattelussa Gonen kertoo joutuneensa kaikkiaan neljän eri miehen seksuaalisten hyökkäysten kohteeksi eri tilanteissa.
Ensimmäinen vakava hyökkäys tapahtui neljäntenä päivänä vankeudessa, kun lääkintähenkilönä esiintynyt mies käytti häntä hyväkseen.
Myöhemmin Mohammed raiskasi hänet väkivalloin.
– Pelko lamaannutti minut. Itkin koko ajan – ja hän oli haltioissaan, Gonen kertoo videolla.
Hyökkäyksen jälkeen mies painoi aseen hänen päähänsä ja uhkasi tappaa, jos hän kertoisi asiasta.
Gonen kertoo myös pelänneensä raskautta ja joutuneensa tekemään raskaustestin vankeusaikanaan.
Gonanin mukaan hänet pakotettiin heti ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen myös esiintymään Hamasin propagandavideolla.
Hamas otti 7. lokakuuta 2023 Israelista 251 panttivankia. Hyökkäyksessä kuoli noin 1 200 ihmistä.
Panttivankeja vapautettiin myöhemmin vaihtosopimuksilla ja pelastusoperaatioissa. Yksi panttivanki on yhä kateissa.
Israelin vastahyökkäyksessä Gazan kaistalle on paikallisten viranomaisten mukaan kuollut yli 70 000 ihmistä.
YK pitää lukuja luotettavina, ja joidenkin tutkimusten mukaan ne ovat mahdollisesti alakanttiin.