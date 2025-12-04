Israelin ja äärijärjestöjen aselepo on toistaiseksi pääsääntöisesti pitänyt.

Israelin armeija vahvisti torstaina, että palestiinalaisten äärijärjestöjen Gazasta palauttamat jäännökset kuuluvat thaimaalaiselle panttivangille, joka sai surmansa äärijärjestöjen hyökkäyksessä Israeliin toissa vuoden lokakuussa.

Äärijärjestöjen on aseleposopimuksen mukaan määrä palauttaa vielä yhden panttivangit jäännökset Israeliin. Hamas ja muut äärijärjestöt ovat tähän mennessä vapauttaneet hallussaan olleet 20 panttivankia ja palauttaneet 27 panttivangin ruumiit.

Israel on puolestaan vapauttanut liki 2 000 palestiinalaisvankia ja palauttanut satojen palestiinalaisten ruumiit.

Israelin ja äärijärjestöjen välinen aselepo on toistaiseksi pääsääntöisesti pitänyt, vaikka kumpikin osapuoli on toistuvasti esittänyt syytöksiä aseleporikkomuksista.

Äärijärjestöjen hyökkäyksessä Israeliin kuoli yli 1 220 ihmistä, pääosin siviilejä. Israelin käynnistämissä sotilastoimissa on sen jälkeen kuollut Hamasin alaisten Gazan terveysviranomaisten mukaan pitkälle yli 70 000 ihmistä. YK pitää lukua verrattain luotettavana.