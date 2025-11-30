Gazassa kuolleiden määrä nousi tuoreeltaan selvästi, koska viranomaiset olivat saaneet varmennettua liki 300 kuolemantapausta.
Gazassa yli 70 000 ihmistä on saanut surmansa sen jälkeen, kun Israel alkoi moukaroida aluetta yli kaksi vuotta sitten, kertoo Gazan terveysministeriö.
Terveysministeriön mukaan Israelin asevoimien tulituksessa on kuollut yli 350 ihmistä sen jälkeen, kun Israelin ja Hamasin välinen aselepo astui voimaan lokakuussa. Ministeriön mukaan Gazan sairaaloihin on tuotu kahden viime vuorokauden aikana kaksi ruumista, joista toinen oli löydetty raunioista.
Ministeriö lisäsi, että kuolleiden määrä nousi tuoreeltaan selvästi, koska viranomaiset olivat saaneet varmennettua liki 300 kuolemantapausta.
Muun muassa YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.
Israel aloitti hyökkäyksensä Gazassa sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat hyökänneet Israeliin lokakuun alkupuolella vuonna 2023. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä.
Lisäksi äärijärjestöt ottivat noin 250 panttivankia. Gazassa on tiettävästi enää kahden kuolleen panttivangin ruumiit.
Todellinen uhriluku lienee suurempi
Muun muassa YK pitää Gazan terveysministeriön ilmoittamia uhrilukuja luotettavina.