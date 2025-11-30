Israel aloitti hyökkäyksensä Gazassa sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat hyökänneet Israeliin lokakuun alkupuolella vuonna 2023. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä.

Terveysministeriön mukaan Israelin asevoimien tulituksessa on kuollut yli 350 ihmistä sen jälkeen, kun Israelin ja Hamasin välinen aselepo astui voimaan lokakuussa. Ministeriön mukaan Gazan sairaaloihin on tuotu kahden viime vuorokauden aikana kaksi ruumista, joista toinen oli löydetty raunioista.

Israelilaislehti Haaretzin mukaan Israel ei ole myöskään julkistanut tietoja, jotka olisivat ristiriidassa Gazan terveysministeriön ilmoittamien lukujen kanssa.

Lehti mainitsee lisäksi, että gazalaisministeriön luvussa otetaan huomioon ainoastaan ne ihmiset, jotka ovat kuolleet suoraan Israelin asevoimien tulituksen seurauksena. Uhriluvussa eivät ole täten mukana ne ihmiset, jotka ovat kuolleet esimerkiksi nälkään tai tauteihin Israelin hyökkäyksen vuoksi.

Haaretz kertoo, että Gazan terveysministeriön ja YK:n lastenrahasto Unicefin tietojen mukaan Israelin asevoimien iskut ovat tappaneet keskimäärin kaksi alaikäistä päivässä sen jälkeen, kun aselepo astui voimaan.

"Tragedia koetellut normeja ja lakeja"

– Näin monen siviilin surmaamista, koko väestön toistuvaa pakkosiirtoa ja humanitaarisen avun pääsyn estämistä ei tulisi missään olosuhteissa hyväksyä, hän jatkoi.

– Nyt on elintärkeää, että kaikki osapuolet kunnioittavat sitä täysin ja työskentelevät vilpittömästi sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, jotka saattavat kansainvälisen oikeuden jälleen voimaan ja turvaavat sen noudattamisen, hän sanoi.