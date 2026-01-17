50-neliöiseen helsinkiläiseen irtaimistovarastoon on kokoontunut 45 ihmistä eri puolelta Helsinkiä viettämään yhdessä lauantaipäivää.

Mutta ei vain suinkaan pelkästä kokoontumisen ilosta: Helsingissä harjoitellaan ensimmäistä kertaa vuosiin väestönsuojaan suojautumista 24 tunnin ajan. Edellinen vastaava harjoitus samassa mittakaavassa on järjestetty Suomessa viimeksi vuonna 2000.

Helsingin pelastusliiton toiminnanjohtaja Olli-Veikko Kurvinen kertoo, että Suomessa on väestönsuojia noin 50 000. Harjoitus on tarpeen, sillä hänen mukaansa "jokaisen kannattaa varautua siihen, että niitä joudutaan vielä joskus käyttämään".

– Väestönsuojat meillä on sinällään Suomessa hyvässä kunnossa, mutta kokemus niiden käytöstä ei ole niin hyvää. Siihen pitää saada lisää koulutusta, että osataan käyttää niitä laitteita. Asukkaiden pitää tietää miten toimia, jos suojaan joudutaan, Kurvinen kertoo.

Harjoituksessa saa viettää aikaa niin kuin kotonaan, ottaen huomioon kuitenkin huomioon muutamia asioita: Lämmintä vaatetta, helposti syötävää ruokaa, vettä, ajanvietettä ja taskulamppu on hyvä paketti 24 tunnin harjoitukseen, kertoo harjoituksen asiantuntija Jeremi Teukku Safetumista.

– Meillä on yhteiset pelisäännöt siitä, mitä myös ei oteta. Korostuen se, että ollaan toimintakykyisiä ja vältytään tilanteen kärjistymiseltä, niin ei tuoda alkoholia tai muita päihteitä suojaan.

– Korostan ylipäätään sitä kotivaraa. Onnettommuus ei tule kello kaulassa, pitää varautua etukäteen ja se voi olla varustus missä tarvittaessa siirrytään suojaan, kertoo Teukku.