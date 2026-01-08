Urheilun kansainvälinen tutkimuslaitos CIES on julkistanut listan maailman kalleimmista jalkapalloilijoista käyttämänsä tilastomallinnuksen pohjalta. Kärjessä on Lamine Yamal ennen Erling Haalandia ja Kylian Mbappea.
Barcelonan 18-vuotiaan espanjalaisen supertähden Yamalin arvoksi arvioidaan huimat 343,1 miljoonaa euroa. Hänen arvonsa on lähes tuplaantunut edellisvuodesta (180,3 miljoonaa).
Manchester Cityn norjalaisen maalinsylkijän Haalandin tämän hetken lukema on 255,1 miljoonaa ja Real Madridin ranskalaisihmeen Mbappen 201,3 miljoonaa euroa.
Viime vuonna listan kärjessä ollut Real Madridin englantilainen Jude Bellingham on nyt neljäntenä (153,1 miljoonaa euroa). Bellinghamin arvo putosi vuoden aikana päälle 98 miljoonaa euroa.