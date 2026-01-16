Viime vuonna pantiin vireille kaikkiaan yli 3 900 konkurssia.

Joulukuussa pantiin vireille kaikkiaan 360 konkurssia, kertoo Tilastokeskus. Tämä on 92 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Eniten yrityksiä haettiin joulukuun aikana konkurssiin muiden palveluiden toimialalla. Se käsittää muun muassa informaatio- ja viestintäpalvelut, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan. Tällä toimialalla konkurssiin haettiin 129 yritystä.



Rakennustoimissa haettiin konkurssiin 67 yritystä ja kaupan alalla 61 yritystä.

Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan yli 1 200, mikä on vajaat 200 henkilötyövuotta enemmän kuin vuoden 2024 joulukuussa.

– Viime vuoden konkurssiluku oli suurin sitten vuoden 1996. Edeltävään vuoteen verrattuna konkurssihakemusten määrä kasvoi 12 prosentilla, Tilastokeskuksen yliaktuaari Mira Kuussaari sanoo.

Konkurssiin viime vuonna haetuissa yrityksissä oli henkilökuntaa reilut 14 000.

– Tämä luku on ollut suurempi kolme kertaa aiemmin 2000-luvulla: vuonna 2009 eli globaalin finanssikriisin aikoihin, vuonna 2013 sekä vuonna 2023, jolloin edelleen käynnissä olevan konkurssiaallon voi katsoa alkaneen”, Kuussaari jatkaa.

Edellisen kolmen vuoden aikana konkurssiin on haettu keskimäärin 3 600 yritystä vuodessa, kun 2010-luvulla vuosikeskiarvo oli noin 2700. Kuussaari pitää kasvua huomattavana.

– Henkilökunnan määrällä mitattuna muutos on ollut kuitenkin selvästi maltillisempi, noin yhdeksän prosentin luokkaa. Tämä kertoo siitä, että viime vuosina konkurssiin on haettu keskimäärin pienempiä yrityksiä kuin 2010-luvulla.