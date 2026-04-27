Ulkopoliittinen instituutti sai aiemmin huomautuksen ja muutti nyt toimintatapojaan.
Ulkopoliittinen instituutti kertoo selkeyttäneensä harjoittelijahakuaan.
Taustalla on viime vuonna kohua herättänyt tapaus, jossa presidentti Alexander Stubbin poika Oliver Stubb sai harjoittelupaikan, vaikka hänen opintonsa olivat vasta alkuvaiheessa eikä hänellä ollut harjoittelulleen muilta ehdokkailta vaadittavaa stipendiä tai tukea. Upi sai asiasta huomautuksen eduskunnan oikeusasiamieheltä.
Upi kertoo nyt selkeyttäneensä ohjeistuksia esimerkiksi harjoittelupaikkaa hakevan opintojen edistymisasteesta. Lisäksi Upi sanoo kehittäneensä harjoittelijoiden valintaprosessia.