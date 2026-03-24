Suosituimpien puolueiden kärkipaikat vaihtelevat nopeasti nuorilla äänestäjillä.
Journalismin opiskelijat ovat hiljattain julkistetun tutkimuksen mukaan poliittisesti selvästi enemmän vasemmalla kuin väestö ylipäätään.
Kyselytutkimukseen vastanneiden keskuudessa vasemmistoliitto oli ylivoimaisesti suosituin puolue. Toisena oli vihreät ja kolmantena SDP.
Noin kolmasosa vastanneista kertoi äänestävänsä vasemmistoliittoa, jos eduskuntavaalit olisi käyty kyselyn ajankohtana. Vihreitä kertoi äänestävänsä noin viidennes. Pääministeripuolue kokoomus keräsi journalismin opiskelijoiden joukossa viiden prosentin kannatuksen.
Esimerkiksi Ylen maaliskuun alussa julkistetussa puoluekannatusmittauksessa kärkisijaa piti SDP, toisena oli kokoomus ja kolmantena perussuomalaiset.
Media-alan opiskelijoiden näkemyksiä selvitettiin yhteispohjoismaisessa tutkimuksessa viime vuoden lopulla. Suomessa vastanneita opiskelijoita oli runsaat 400.
Tulokset ovat alustavia ja suuntaa antavia, kertoo projektin kansallisen tiedonkeruun koordinaattori Jari Väliverronen Tampereen yliopistosta.
Etiikka puoluekantaa tärkeämpää
Selvitys tarkasteli myös opiskelijoiden arvomaailmaa ja toimittajan roolia.
Melkein kaikki suomalaisvastaajat pitivät toimittajan rooliin kuuluvana uutisten ja tiedon puolueetonta välittämistä, monimutkaisten tapahtumien selittämistä ja yhteiskunnan valtaapitävien kriittistä tarkastelua.
Sen sijaan poliittisen agendan määrittäminen ei noussut tärkeäksi. Lähes joka toinen vastaaja oli kuitenkin ainakin osittain samaa mieltä siitä, että toimittajan rooliin kuuluu vaikuttaminen yleisen mielipiteen muotoutumiseen.
Opinnoissa erityisen merkittävinä teemoina journalismin opiskelijat pitivät muun muassa lähdekritiikkiä, faktantarkistusta sekä journalistietiikkaa.