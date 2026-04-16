Kansalaisuuden edellytyksiin ollaan lisäämässä yhteiskunta-aiheista koetta.

Hallitus antoi tänään eduskunnalle uusimman nipun lakiesityksiä, joilla kiristetään maahanmuuttopolitiikkaa. Esitykset koskevat kansalaisuuskokeen käyttöönottoa, maasta poistamista ja maahantulokieltoa sekä EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen täytäntöönpanoa.



Esimerkiksi Suomen kansalaisuuden saamiseen lisättäisiin uusi edellytys yhteiskuntatietoudesta, jonka voisi osoittaa kansalaisuuskokeella.

Eduskunnan nettisivuilla kerrotaan, että kokeessa on tarkoitus kysyä muun muassa yhteiskunnan arvoista, lainsäädännöstä sekä yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi kysymyksiä voisi tullaa Suomen historia ja kulttuuri, yhdenvertaisuus sekä sukupuolten tasa-arvo.

Kokeen järjestäisi yliopisto

Kokeen järjestäjäksi ehdotetaan maahanmuuttoviraston sijaan yliopistoa. Koekysymykset perustuisivat yleisesti saatavilla olevaan oppimateriaaliin. Ylioppilastutkinnon suorittaminen voisi olla vaihtoehto kansalaisuuskokeelle.

Hallitus esitää myös, että kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille annettaisiin vastaanottopalveluita lähtökohtaisesti vain silloin, kun he hakevat turvapaikkaa ensimmäistä kertaa tai saavat tilapäistä suojelua.

Kansalaisuuden saamista kiristettiin jo viime vuoden lopulla. Siinä yhteydessä sisäministeri Mari Rantanen (ps.) totesi, että kansalaisuuden tulee olla palkinto.